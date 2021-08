Corona-Inzidenz im Kreis Ravensburg wieder über 40

Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz liegt im Landkreis Ravensburg nun wieder bei über 40. Das teilte das Landesgesundheitsamt am Montagabend mit. Sie liegt demnach aktuell bei 44,1. Am Sonntag war der Wert noch bei 38,5, vor einer Woche bei 31,5. Der Wert gibt an, zu wie vielen Ansteckungen es binnen einer Woche je 100 000 Einwohnern gekommen ist.

19 neue Erkrankungsfälle meldete das Landesgesundheitsamt am Montag. Den Inzidenzwert für Baden-Württemberg gibt die Behörde mit 47,9 an. Kein Kreis im Land hat bisher einen Wert von 100 erreicht. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes sind nur sieben Prozent der aktuell Erkrankten über 60 Jahre; hingegen liegt der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 19 Jahre bei 24 Prozent.

Im Kreis Ravensburg waren übers Wochenende 22 neue Corona-Infektionen festgestellt worden.