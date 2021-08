Corona-Inzidenz im Kreis Ravensburg jetzt über 80

Wie erwartet, steigt die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Ravensburg wie im gesamten Land weiter an. Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitagabend den Sieben-Tages-Wert von 71,8 für Baden-Württemberg und 82,0 für den Kreis Ravensburg. Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche mit dem Virus angesteckt wurden. Am Donnerstagabend lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Ravensburg bei 78,1, sie hatte sich zuvor binnen eines Monats verelffacht. In Baden-Württemberg sind seit Beginn der Pandemie laut Statistik über 10 000 Menschen verstorben. Im Kreis Ravensburg gab es seit der letzten Meldung des Landesgesundheitsamts von Donnerstag 39 neue Infektionen. Ein Viertel der Neuinfizierten sind unter 19 Jahre alt.