Corona im Kreis Ravensburg: nur noch wenige Neuerkrankungen

Die Sieben-Tages-Corona-Inzidenz im Landkreis Ravensburg ist weiter stark rückläufig. Am Mittwoch wurde sie noch mit 24,2 angegeben. Nach Auskunft des Berliner Robert-Koch-Instituts lag sie am Donnerstag bei 15,1.

Wenn es so weitergeht, dürfen sich die Kreisbewohner auf weitere Lockdown-Lockerungen freuen. Die greifen, wenn der Inzidenzwert fünf Tage hintereinander bei unter 35 liegt. Die Folge unter anderem: Die Schnelltestpflicht in der Gastronomie, bei Open-Air-Veranstaltungen, in Freibädern und beim Vereinssport im Freien würden entfallen. Auch in Museen und in Ausstellungen wären mehr Besucher als bisher zugelassen.

Das Landratsamt Ravensburg meldete am Donnerstag lediglich neun Corona-Neuerkrankungen im Kreisgebiet und gab die Zahl der aktuell Infizierten mit 543 Personen an.

Bei der Zahl der aktuell Infizierten stechen die Gemeinden Achberg und Waldburg hervor, wo es laut Amtsangaben derzeit keine Corona-Fälle gibt. Die meisten wurden in Ravensburg (80), Leutkirch (78) und Weingarten (71) registriert. Mit weitem Abstand folgt Isny mit 44 bekannten Fällen.