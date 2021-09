Corona im Kreis Ravensburg: Inzidenzwert sinkt

Sowohl die Zahl der Corona-Neuerkrankten wie auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg sinkt. Das berichtete am Donnerstagabend das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg.

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis bei 71,0 (Stand: Donnerstag 18.30 Uhr). Zum Vergleich: Am Mittwoch war der Wert mit 76,6 angegeben worden. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg meldete am Mittwoch 53 neue übermittelte Corona-Fälle für den Kreis Ravensburg, am Donnerstag waren es 22.

Im Vergleich zu den baden-württembergischen Nachbarkreisen ist der Inzidenzwert in Ravensburg niedriger als in Biberach und am Bodensee, aber höher als in Sigmaringen (64,1).

Trotz der relativ konstanten Situation in Hinblick auf die Inzidenzzahlen im Landkreis Ravensburg ist festzuhalten, dass dieser Ende Juni noch bei 3,2 lag.