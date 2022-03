Corona hat Probleme mit Elterntaxis in Ravensburg noch verschärft

Eltern, die ihre Kinder in Ravensburg mit dem Auto zur Schule fahren, verursachen oft Verkehrschaos. Die haltenden „Elterntaxis“ behindern zum Teil den Busverkehr, schlimmer noch: Die unübersichtliche Verkehrssituation kann zur Gefahr für Kinder werden.

Besonders das Bildungszentrum am Sonnenbüchel, die Kuppelnau- und Neuwiesenschule sind betroffen. Das sagen Polizei, Busfahrer und Schulleiter dazu.

Polizei muss Streit vor Kuppelnauschule schlichten

An der Kuppelnauschule musste kürzlich die Polizei einen Streit zwischen einem Busfahrer, der dort nicht zu seiner Haltestelle durchkam, und Fahrern von „Elterntaxis“ schlichten. Die Emotionen sollen hochgekocht sein. Zu Beleidigungen oder anderen Straftaten ist es laut Polizei aber nicht gekommen. Die Leiterin der Kuppelnau-Grundschule, Roswitha Malewski, hat wenig Verständnis dafür, dass Eltern die ausgeschilderte Haltestelle mit ihren Autos nicht räumen, wenn der Bus kommt. Malewski atmet beim Thema „Elterntaxis“ tief durch – die Problematik ist ihr schon lange bekannt.

Die Schule hat einen Flyer mit dem Titel „Lass(t) uns laufen!“ herausgegeben und bei Kampagnen Eltern ermutigt, ihren Kindern zuzutrauen, zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren. Die Schüler würden zum Beispiel bei Radverkehrstagen darauf vorbereitet.

Kampagnen fruchten kurz und verpuffen schnell wieder

Schon seit Längerer Zeit sind im Rahmen dieser Kampagne rund um die Kupplnauschule Haltestellen für Eltern ausgewiesen, wo sie ihre Kinder aussteigen lassen oder auf sie warten können. Nach solchen Aktionen nehme die Zahl der Elterntaxis direkt vor der Schule kurzzeitig ab. „Der Effekt verpufft aber schnell und Eltern fahren wieder bis vor die Türe“, sagt sie. Dabei werden laut Schilderungen mitunter sogar Zebrastreifen zugeparkt. Malewski hat den Eindruck, dass während der Pandemie noch mehr Kinder zur Schule gefahren wurden, weil die Eltern Angst hatten, sie könnten sich auf dem Weg anstecken.

Die These hat auch der Leiter des Schulzentrums St. Konrad am Sonnenbüchel in Ravensburg, Gerd Hruza. „Auch Bequemlichkeit spielt eine Rolle“, so Hruza. Bei Regen oder Schnee nehme die Verkehrsdichte morgens und mittags an der Schule zu.

Bildungszentrum führt zum 1. April neues Parkkonzept ein

Auch Hruza bittet bei Elternabenden darum, die Schüler in einiger Entfernung des Schulzentrums abzusetzen oder aufzugabeln, wenn sie schon mit dem Auto gefahren werden. Um das Parkchaos rund um die kirchlich getragene Schule zu reduzieren, sei jetzt ein privates Unternehmen mit der Überwachung der Parkplätze beauftragt worden. Dieses neue Parkkonzept sieht rund 20 Kurzzeitparkplätze in zwei Rondells an der Schule vor, die laut Hruza mit Parkuhr 15 Minuten lang genutzt werden dürfen. Wer sich nicht daran halte, riskiere ab 1. April ein Bußgeld von 20 Euro.

Insbesondere morgens sind viele Eltern unter Zeitdruck und Stress, dies spiegelt sich auch im Verkehr vor der Schule wieder. Polizeisprecher Christian Sugg

Über die Verkehrssituation an St. Konrad ärgern sich vor allem auch Busfahrer. Laut Dominik Dornfeld, Betriebsleiter beim Verkehrsbetrieb Hagmann, der zu den Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetrieben gehört, müssen Busse aus Richtung Ravensburg zum Anfahren der Bushaltestelle St. Martinus Straße die dortige Wendeplatte nutzen. „Durch Rückstau entlang der St.-Martinus-Straße aus Richtung Weingarten, ist das Linksabbiegen in die Wendeplatte meist nur schwer und zeitlich verzögert möglich.“

Gelenkbusse kommen auf Wendeplatte nicht mehr durch

Auch die Wendeplatte selbst sei meist durch Elterntaxis blockiert. Dornfeld schreibt dazu: „Ein Gelenkbus in Ravensburg hat eine Länge von bis zu 18,75 Meter und einen Wendekreis von bis zu 25 Metern – auch wenn Autofahrerinnen und Autofahrer an die Seite fahren, ist ein Durchkommen nur selten möglich. Blockiert der Bus dadurch beide Fahrstreifen der St.-Martinus-Straße, weil er in der Wendeplatte nicht weiter kommt, verschlimmert sich die Stausituation noch weiter.“

Auch Bernd Grabherr, Busunternehmer aus Waldburg, sieht das Problem überall dort, wo Busse verkehren und Parkmöglichkeiten gering sind. Seine persönliche Meinung zum Thema Elterntaxis: Die Eltern holen ihre Kinder ab, um sie zu behüten, denken aber nicht an Sicherheit für andere Schüler, wie Grabherr sagt.

Polizei warnt vor den Gefahren und gibt Tipps

Die Polizei warnt vor den Gefahren. „Durch nicht angepasste Geschwindigkeit, regelwidriges Anhalten und Parken oder durch Wendemanöver entstehen gefährliche Situationen. Insbesondere morgens sind viele Eltern unter Zeitdruck und Stress, dies spiegelt sich auch im Verkehr vor der Schule wieder“, so Polizeisprecher Christian Sugg.

Die Eltern haben ja auch nicht gerade kleine Autos. Unsere Kinder sind aber winzig. Schulleiterin Roswitha Malewski

Die Polizei unterstützt das Konzept der Elternhaltestellen, so dass das Kind den Schulweg dann selbst antreten oder zu Fuß begleitet werden kann. „Dies kann auch mehrere 100 Meter weit weg sein und muss nicht unbedingt unmittelbar an der Schultüre gipfeln“, so Sugg.

Schulleiterin beobachtet Situation weiterhin mit Sorge

Das Ravensburger Ordnungsamt hält die Situation vor allem an der Kuppelnau- und Neuwiesenschule für gefährlich und macht regelmäßig Kontrollen. Man habe durchaus Verständnis für Zeitdruck bei den Eltern, die vielleicht selbst zur Arbeit müssen. „Aber wir müssen schon im Blick haben, dass es zu teils chaotischen Situationen kommt“, teilte die Stadtverwaltung mit. Verwarne man die Eltern, stoße man sogar auf Verständnis.

Kuppelnau-Schulleiterin Malewski beobachtet die Situation trotzdem mit Sorge: „Die Eltern haben ja auch nicht gerade kleine Autos. Unsere Kinder sind aber winzig.“ Sie mag sich nicht ausmalen, was dabei alles passieren könnte.