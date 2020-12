Corona hat prekäre Verhältnisse weiter verschärft

Tausenden von Kindern hilft die Kinderstiftung Ravensburg jedes Jahr – und das schon seit 2008. Doch die Corona-Pandemie stellt auch das Team um Geschäftsführer Ewald Kohler und Projektleiterin Roswitha Kloidt vor zusätzliche Herausforderungen: Die große Stärke der Kinderstiftung ist gerade ihr größtes Problem. Die Helfer sind deshalb Ende 2020 mehr denn je auf Unterstützung angewiesen.

Die Stärke der Kinderstiftung, das ist ihre gute Vernetzung und ihre Präsenz vor allem an den Kitas und den Schulen. Viele Projekte sind dort angesiedelt, zum Beispiel die „Lesewelten“. Wegen der Vorschriften für den Infektionsschutz können aber seit Monaten ganz viele Aktionen nicht stattfinden, der Kontakt zu den hilfsbedürftigen Kindern und ihren Familien ist dadurch schwierig. Dazu kommt, dass zahlreiche ehrenamtlich Engagierte das Rückgrat der Kinderstiftung bilden. Aber auch sie müssen derzeit Abstand halten, zum Teil auch, um sich selbst zu schützen. Immerhin: Musikprojekte konnten zuletzt außerhalb von Schulgebäuden noch organisiert werden, sagt Ewald Kohler.

Notlagenhilfe greift

Und auch die finanzielle Notlagenhilfe der Stiftung läuft weiter und greift immer dort ein, wo akut Handlungsbedarf besteht. Bedürftige Kinder werden beispielsweise mit Kleidern, Schuhen und Kindermöbeln versorgt. Während des ersten Lockdowns haben mehr als 300 Familien Pakete mit Büchern, Brettspielen und Malutensilien zur Verfügung gestellt bekommen.

Ewald Kohler betont denn auch, dass die Verantwortlichen unter allen Umständen aktiv und optimistisch bleiben wollen, um tatkräftig dringend notwendige Unterstützung zu leisten. „Dazu sind wir aber mehr denn auf Spenden angewiesen“, so der Geschäftsführer. Corona treffe gerade die Familien besonders hart, um die sich die Kinderstiftung kümmert. „Da fehlt den Leuten beispielsweise das Geld, um den Fernunterricht der Schulen zu Hause umsetzen zu können.“ Ein Internetanschluss, ein Laptop, ein Arbeitsplatz – all diese Dinge sind keineswegs für alle eine Selbstverständlichkeit. Die Pandemie habe prekäre Lebenssituationen weiter verschärft. Ewald Kohler glaubt auch, dass sich solche Probleme nicht so schnell legen werden: „Die Corona-Krise wird wirtschaftlich noch lange nachwirken.“

Für die Kinderstiftung engagieren sich Botschafter wie Gudrun Lohr-Kapfer, geschäftsführende Gesellschafterin der Lohr Holding, oder Uli Boettcher, Schauspieler und Kabarettist aus Baienfurt. Auch sie bitten in der Weihnachtsinitiative um eine Spende: „Wohl wissend, dass dieses Jahr für viele von uns finanzielle Einschnitte gebracht hat.“

Kinderstiftung Ravensburg, Kreisparkasse Ravensburg IBAN: DE 69650501100101059259; BIC: SOLADES1RVB