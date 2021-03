Corona: 43 neue Fälle zum Montag im Kreis Ravensburg

Seit der jüngsten Meldung des Landratsamtes vom vergangenen Freitag hat es im Kreis Ravensburg 43 neue Corona-Fälle gegeben. Nach einer aktuellen Datenabgleichung geht die Behörde allerdings nur von 38 neu betroffenen Personen aus.

Die derzeitige Zahl der Infizierten liegt nach Informationen der Kreisverwaltung bei 858 Fällen. Zwölf weitere Personen gelten als genesen. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg beträgt nach Aussage des Landratsamtes 49,8.

Die meisten Infektionen gibt es nach wie vor insbesondere in den Städten Ravensburg und Wangen sowie in Bad Waldsee, Leutkirch und in Isny.