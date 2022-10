Cooles Sommercamp in der Weststadt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den Sommerferien veranstaltete die Freie Christengemeinde Ravensburg in Zusammenarbeit mit der Deutschen Zeltmission vom 29. August bis 2. September ein Sommercamp. Neben Spaß und guter Laune sollen den Kindern auf den Camissio-Feriencamps christliche Werte wie Liebe, Respekt, Vergebung und Hoffnung vermittelt und Wertschätzung entgegengebracht werden. Camissio-Camps gibt es seit sechs Jahren, insgesamt wurden laut Veranstalter über 80 Camps in ganz Deutschland organisiert.

Auf dem Gelände der Gemeinde in der Weststadt wurden eine Wasserburg und eine 21 Meter lange Hüpfburg aufgebaut. Das Bühnenprogramm brachte mit viel Musik zum Mitmachen sowie Theaterstücken Spaß und gute Laune. „Die Kinder dürfen durch Spiele und Aktivitäten ihre Begabungen entdecken, erweitern ihre Sozialkompetenzen und stärken ihr Selbstbewusstsein“, erklärte Joel Overbeck, einer der zwei Pastoren der Freien Christengemeinde. „Aber vor allem sollen sie natürlich Spaß haben und Freunde finden!“

Das Programm fand an fünf aufeinanderfolgenden Tagen von 8.30 bis 16.30 Uhr statt. Mittagessen und kleine gesunde Snacks zwischendurch waren mit dabei. Für 2023 ist wieder ein Camissio-Camp in der Weststadt geplant.