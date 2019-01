Container mit Farbe beschmiert

Ein Unbekannter hat zwischen dem 23. Dezember und dem 7. Januar einen in der Spohnstraße am Spohngymnasium / Welfengymnasium aufgestellten Container besprüht. In schwarzer Farbe wurde folgendes auf den Container geschrieben: „DDR du Hundesohn“, „Berlin lebt“ sowie „Ufo 361“. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 in Verbindung zu setzen.