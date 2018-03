Conni kommt mit dem Schulmusical in den Oberschwabenklub

Nachdem das erste Conni-Musical laut Ankündigung ein riesengroßer Erfolg war, startet nun pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum von Conni das neue Cocomico-Musical „Conni – Das Schulmusical!“, das am Sonntag, 18. März, im Oberschwabenklub in Ravensburg aufgeführt wird. Beginn ist um 14 Uhr.

In dem Stück geht es laut dem Pressetext um Conni, die in der Schule zusammen mit ihren Freunden Anna und Paul eine Menge aufregender Dinge erlebt. Conni hat bei ihrem Schulmusical-Abenteuer immer viel Spaß, auch wenn es manchmal Probleme zu lösen gilt, zum Beispiel wenn alles nur nach dem Hausmeister der Grundschule, Herrn Müller, gehen soll. Conni und ihre Freunde schaffen es zusammen mit ihrer Lehrerin Frau Sommer, und auch den vielen kleinen und großen Zuschauern im Publikum, Herrn Müller von ihren eigenen Ideen zu überzeugen. Heraus kommt ein Musicalspaß für Jung und Alt, zum Mitmachen, Mitlachen und Miterleben, ist weiter in der Pressemitteilung zu lesen.