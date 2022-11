Companie Paradox spielt „Das Spiel des Lebens“

Das Inklusionstheaterprojekt Companie Paradox Ravensburg des ZfP Südwürttemberg spielt am Mittwoch, 23. November, zum letzten Mal das Stück „Das Spiel des Lebens“ im Theater Ravensburg in der Zeppelinstraße 7. „Das Spiel des Lebens“ ist ein Theaterstück mit und ohne Masken. Darin geht es um Brigitte. Brigitte lebt ihr Leben. Denkt sie. So wie wir alle: Wir wachen morgens auf und gehen abends schlafen, dazwischen entscheiden wir uns für und gegen etwas und müssen mit den Konsequenzen zurechtkommen. Über die Frage, wie Brigitte, das Mädchen mit den blauen Haaren, ihr Leben lebt, an welchen Weggabelungen sie wie abgebogen ist, und was für Konsequenzen das bereithält, geht es in dem Stück. Trifft man seine Entscheidungen selber oder macht das Schicksal eh was es will? Nach welchen Regeln wird so ein Leben gelebt? Oder gibt es gar keine Regeln und das Leben ist ein einziges Würfelspiel? , heißt es in der Ankündigung.