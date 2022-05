companie paradox spielt „Das Spiel des Lebens“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 2019 haben sich die Akteure der companie paradox mit den großen Themen des Lebens beschäftigt: Welchen Weg soll ich einschlagen? Treffe ich eigentlich die Entscheidungen selber, oder hat da irgendjemand anders seine Finger im Spiel? „Das Spiel des Lebens“ ist ein Maskentheaterstück, denn Figuren mit Masken haben keine Worte. Solange sie die Maske tragen.

Auf der Bühne sehen wir eine Landschaft aus Wegen, die sich kreuzen, und in Sackgassen münden, man erkennt ein Schachspiel, die Wege aus Fang-den-Hut, Mühle und Mensch ärgere Dich nicht.

Brigitte wird in ihrer Familie gemobbt, entscheidet sich für ein Leben ohne Mann und Kinder, bekommt eine schlimme Diagnose und will alles hinter sich lassen.

In einer Theaterloge sitzt einer, der würfelt. Ist das Gott? Oder das Schicksal? Er sieht dem Schauspiel von oben herab zu und gibt seine Kommentare ab: „Da steht sie, und ihr Leben steht vor ihr. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie fühlt sich wie in der Schule, als ob sie für die Mathearbeit nicht gelernt hätte.“

Brigitte stellt plötzlich fest, dass sie für sich selbst entscheiden muss. Sie nimmt ihre Maske ab und spricht: „Immer hab ich die Verantwortung abgegeben. Habe nie verstanden, dass dieses Leben mein einziges Leben ist. Diese Maske ist nur eine Maske und nicht die Wirklichkeit. Alles andere ist gelogen.“

Unterstützt wurde die Aufführung von einem Schachkönig, einer Herzdame und vier Kegeln, die Mensch ärgere Dich nicht spielen wollen. Diese mannshohen Lichtfiguren sind extra vom Kapuziner Kreativzentrum gebaut worden und haben mit ihren Choreografien einen poetischen Zauber mit Gänsehaut-Momenten geschaffen.

Der coronabedingt dritte Premierentermin hat nun endlich stattfinden können. Seit 2003 erfinden die Beschäftigten der Werkstätten, Mitarbeiter des ZfP Südwürttemberg und GpZ sowie Bürgerinnen und Bürger aus dem Raum Ravensburg jedes Jahr gemeinsam ein neues Stück.

Der tosende Applaus im ausverkauften Theater Ravensburg hat die zwölf Akteure auf der Bühne und die Regie von Ana Schlaegel mit Assistenz von Jürgen Frick gefeiert.