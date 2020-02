Comedy-Duo gastiert in der Zehntscheuer

Das Kölner Comedy-Duo „Reisegruppe Ehrenfeld“ gastiert am Freitag, 14. Februar, ab 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer. In seinem Programm „Schnall dich an, Schatz“ nimmt es das Publikum laut Ankündigung mit auf eine komische Fahrt durch die Welten der Liebesbeziehungen, der Stadtviertel und der Politik. Ganz in der Tradition berühmter Paare wie Bonnie and Clyde, John Lennon und Yoko Ono oder Barbie und Ken werde auch der Blickwinkel der beiden Komiker Maja Lührsen und Theo Vagedes auf die Weltlage gehalten sein: von rebellisch-revolutionär über philosophisch-poetisch bis hin zu schlicht komisch. Karten für den Comedy-Abend zu 18, ermäßigt 16 Euro, gibt es im Vorverkauf in Ravensburg bei der Tourist-Info, dem Musikhaus Lange und der „Schwäbische Zeitung“.