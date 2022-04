Comedian Özcan Cosar gastiert am 20. Mai in Ravensburger Oberschwabenhalle

2019 noch als Bester Newcomer beim Deutschen Comedypreis ausgezeichnet, bringt Comedian Özcan Cosar aktuell sein viertes Programm auf die Bühne: In „Cosar Nostra –- Organisierte Comedy“ begibt sich auf Expedition durch die Menschheitsgeschichte, um die Formel des Lachens zu finden. Am Freitag, 20. Mai, gastiert Cosar um 20 Uhr in der Oberschwabenhalle Ravensburg. Dabei handelt es sich um den Nachholtermin für die am 19. Mai vergangenen Jahres ausgefallenen Veranstaltung. Bereits gekaufte Karten behalten dabei ihre Gültigkeit, Tickets gibt es ansonsten an allen bekannten Vorverkaufsstellen.