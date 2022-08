Collegium Instrumentale Stuttgart zeigt „Wege in die Romantik“

Ein Konzert mit berühmten Werken aus der Zeit des Übergangs von der Klassik in die Epoche der Romantik spielt das Collegium Instrumentale Stuttgart am Mittwoch, 7. September, um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Jodock in Ravensburg. Auf dem Programm stehen unter anderem die Egmont-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven, das glanzvolle g-moll-Violinkonzert von Max Bruch und die Symphonie Nr. 8 G-Dur von Antonín Dvorak. Dirigent ist Albrecht Schmid, heißt es in einer Vorschau. Karten zu 18 Euro (ermäßigt zwölf Euro) sind ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.