Clubmeisterschaft im Golfclub Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. und 4. September war es wieder soweit: DER sportliche Höhepunkte der Golfsaison 2022. Bei der jährlichen Clubmeisterschaft wurden an dem Samstag und Sonntag die besten Golferinnen und Golfer in den verschiedenen Altersklassen ausgespielt.

Da einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der zweiten und dritten Runde gleichauf lagen, war die Meisterschaft auch in diesem Jahr wieder spannend und emotional bis zum Schluss.

Präsident Hugo Adler, Vizepräsident Michael Schubert und Spielführer Christian Adler überreichten die Pokale und Turnierpreise. Die Mitglieder des Golfclub Ravensburg feierten ihre neuen Clubmeisterinnen und Clubmeister.

Der Präsident dankte allen Anwesenden für ihre Teilnahme, wobei sich wieder gezeigt hat, dass Golf ein Sport für jede Generation ist. Mitgespielt haben Mitglieder im Alter von 11 bis 84 Jahren und: Golf ist ein Sport für die ganze Familie. In diesem Jahr stellte eine Familie gleich zwei Clubmeister: Mutter und Sohn sind Clubmeisterin beziehungsweise Jugendmeister geworden.

Clubmeisterin 2022: Nina Sophie Clemens; Clubmeister 2022: Alexander Tutschner; Jugendmeister 2022: Henry Clemens; Seniorenmeisterin 2022: Dr. Vera Oberle; Seniorenmeister 2022: Tuan Loc Doan; Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnerinnen und Gewinnern.