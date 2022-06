CJD feiert Jubiläe mit Festtag

Gleich zwei Jubiläen hat das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) in diesem Jahr in Ravensburg zu feiern. Zum einen gibt es den Bundesverband seit 75 Jahren, zum anderen feiert der Standort in des CJD in Ravensburg sein 30-jähriges Bestehen. Deshalb laden die Veranstalter am Freitag, 1. Juli, ab 10.30 Uhr zu einem aktiven Tag der offenen Tür ein. Dann sollen die Besucher auf eine Zeitreise von 1949 bis 2022 mitgenommen werden. Von 12 bis 16 Uhr können alle Projekte, die am Standort Ravensburg angegliedert sind, besichtigt werden. Die Gäste können gestalterisch tätig werden oder bei einer Deutschstunde oder einer Aktivierung für Senioren mitmachen. Ein sogenannter Actionbound führt durch die Projekte, und sowohl bei diesem als auch beim Glücksrad gibt es Preise zu gewinnen.