Circus Alfons William zeigt Feuerspucker, Tiere und Artisten

Der Circus Alfons William gastiert noch bis Sonntag 13 . November, in Ravensburg-Oberhofen in der Martini Straße. Veranstaltung sind täglich um 16 Uhr, außer am Sonntag, dann nur um 14 Uhr. Mittwoch ist der große Kindertag, dann zahlen die Besucher nur zehn Euro. Sonntags ist Familientag, Eltern zahlen dann Kinderpreise. Die Besucher erwartet laut Ankündigung des Circus ein buntes Zirkusprogramm für die ganze Familie mit Tieren und Artisten, Feuerspuckern und vielem mehr.