Christoph & Lollo zielen in der Zehntscheuer „Mitten ins Hirn“

Das Musikcomedy-Duo Christoph & Lollo gastiert am Freitag, 25. März, mit seinen rabenschwarzen Humorliedern in der Ravensburger Zehntscheuer. Für ihr Programm „Mitten ins Hirn“ haben sich die beiden Wiener mit aktuellen Themen auseinandergesetzt.

Dabei haben sie wenig Grund für gute Laune gefunden, wie es in der Ankündigung heißt: „Umweltkatastrophen, fortschreitende Verblödung, bösartige Internetdeppen, von der Politik gefütterte Boulevardmedien, überall dumme alte Männer an der Macht, durchgeknallte Verschwörungstheorien, Fenchelrohkost – es ist wirklich furchtbar. Aber deswegen gleich den Humor verlieren? Sicher nicht.“ Die Lieder von Christoph & Lollo haben immer ein Ziel: Die Wirklichkeit durch Satire kenntlich zu machen. So sind bei ihren Auftritten rotzfreche, skurrile Dialoge und böse, aber auch lustige Texte zu erleben – dargeboten mit Gitarre, Klavier und der nötigen Portion Respektlosigkeit.

Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf in Ravensburg unter anderem bei der Tourist-Info, beim Musikhaus Lange und bei der „Schwäbischen Zeitung“.