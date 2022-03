Christoffel-Blindenmission dankt Ravensburgern für 4002 Augenoperationen

Wenn ein Mensch nach langer Zeit plötzlich wieder sehen kann, ist das wie ein Wunder. Solche Wunder haben die Bürgerinnen und Bürger von Ravensburg im vergangenen Jahr genau 4002 Mal bewirkt. Insgesamt gut 120 000 Euro haben 463 Spender an die Christoffel-Blindenmission (CBM) gespendet. Mit diesem Geld kann die CBM Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika Augenlicht schenken und 4002 Operationen am Grauen Star durchführen. Denn der Eingriff kostet durchschnittlich 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro.

Weltweit sind 17,1 Millionen durch Grauen Star erblindet, einer Trübung der Augenlinse. Um diese Trübung zu beseitigen, braucht es nur rund 15 Minuten. So war es auch bei der 17-jährigen Christine aus Kamerun. Die junge Frau konnte seit ihrer Geburt nicht gut sehen. Ihre Mutter Ngono ging schon früh mit ihr zum Arzt. Dort wurde festgestellt, dass Christine Grauen Star hatte, aber die Ärzte verschrieben nur Augentropfen. „Egal wie stark ich blinzelte oder wie weit ich mein Auge geöffnet habe, meine Sicht war verschwommen“, berichtete die junge Frau. So ging es über Jahre. Die junge Frau ging zwar zur Schule, ihre Noten jedoch wurden wie ihr Sehvermögen jedes Jahr schlechter.

Dann traf Christine auf ein von der CBM-gefördertes Ärzteteam, das erklärte, dass ein chirurgischer Eingriff Christines Erblindung aufhalten, ja sogar heilen kann. Die 17-Jährige wird im Krankhaus operiert und kann klar sehen. Die junge Frau ist überaus dankbar und denkt schon an den nächsten Traum: Sie will viel lernen, um Augenärztin zu werden und um ganz vielen Menschen das Wunder zu schenken, das sie selbst erleben durfte.