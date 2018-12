Christkindlesmarkt ist nur noch heute zu erleben

Der Ravensburger Christkindlesmarkt und der Reischmann Weihnachtsmarkt enden heute am Samstag. Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, gehen damit bald 23 erfolgreiche Markttage zu Ende.

Trotz einer eher regnerischen ersten Marktwoche ist der Christkindlesmarkt durchweg positiv verlaufen – so lautet das Fazit der Initiative Ravensburg (Stadt und Wirtschaftsforum). Demnach kamen die Besucher auch dieses Jahr von nah und fern und strömten sowohl aus der Region als auch aus Österreich, der Schweiz und Italien nach Ravensburg. Einig waren sie sich laut Mitteilung alle: Die Märkte verbreiten vorweihnachtliche Stimmung. Das sei vor allem dem abwechslungsreichen Sortiment der Stände und der ansprechenden Altstadtkulisse zu verdanken, so die Besucher.

Was besonders gefällt sind die Beleuchtung der Gebäude und der Bäume rund um den Marienplatz und der imposante Weihnachtsbaum vor dem Lederhaus. Vor allem aber werden die einheitlich dekorierten Hütten gelobt, und die geschmückten Bäume an den Eingängen des Christkindlesmarkts werden oft als Fotomotiv genutzt. Auch der Reischmann Weihnachtsmarkt versprühe seinen Charme dank der festlichen Pagodenzelte, die sich in der Bachstraße aneinanderreihen.

Mehr als 100 Stände, musikalische Darbietungen, Bastelangebote, Stockbrotbacken am offenen Feuer, Riesenadventskalender, Plätzchen backen im Kinderbackzelt und weitere Angebote für Groß und Klein sorgen auch in diesem Jahr wieder für einen erlebnisreichen Aufenthalt, meinen die Veranstalter. Ein Markt für Familien, so lautet die Marktausrichtung, die gerade wegen des vielfältigen Kinderangebots deutlich spürbar sei.