Mit Video: Christkindlesmarkt in Ravensburg eröffnet – Das sind die Highlights

Zum Markt gibt es auch dieses Mal ein Rahmenprogramm, insbesondere Aktionen für Kinder. An einzelnen Tagen wird an verschiedenen Orten in der Stadt gebastelt und gebacken. Im Puppentheater von Ottokar Seifert gibt es weihnachtliche Vorstellungen zu sehen. Am Sonntag, 11. Dezember, ab 15.30 Uhr besucht der Nikolaus den Markt. Wer ihn treffen möchte, kann zum Lederhaus kommen. Das ganze Rahmenprogramm zum Christkindlesmarkt ist auf der Internetseite der Stadt zu finden unter www.ravensburg.de .

Der Kupferkessel für die Feuerzangenbowle glänzt, auf dem Grill bruzeln schon die ersten Würste: Der Christkindlesmarkt in Ravensburg hat am Freitag wieder begonnen. Mit rund 60 Buden sind es zwar weniger als üblich, bekannte Gesichter sind aber wieder dabei. Die Beschicker freuen sich, nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder ihre Waren anbieten zu können. Für die Vereine war es aber gar nicht so leicht, genug Ehrenamtliche zu finden.

Auch der Weihnachtsmarkt des Modehauses Reischmann findet wieder statt. Beide Märkte haben täglich bis 22. Dezember geöffnet. Am Wochenende lohnt es sich, mit dem Bus anzureisen.

Rolf Vogt poliert vor dem Markt den Kupferkessel

„Jeder, der kommt, sagt ,Gott sei dank, wieder Weihnachtsmarkt’“, sagt Erika Vogt aus Oberzell. Sie steht in einer kleinen Holzhütte vor dem Lederhaus. Hinter ihr ragt der große Kupferkessel hervor, in dem die Feuerzangenbowle heiß gehalten wird. 200 Liter passt dort rein, erklärt ihr Mann, Rolf Vogt und kommt hinter der Theke hervor.

Den Kessel habe er extra anfertigen lassen. Vor dem Markt muss der Kessel poliert werden. Rolf Vogt freut sich wieder mit dabei zu sein. „Nicht nur finanziell, der persönliche Kontakt ist auch wichtig“, sagt er am Freitagmittag. Bis zur offiziellen Eröffnung sind es zwar noch ein paar Stunden, die ersten dampfenden Tassen werden aber schon über den Tresen geschoben.

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind sie froh, endlich wieder ihre Feuerzangenbowle ausschenken zu dürfen: Familie Vogt aus Oberzell. (Foto: Lea Dillmann)

Dominik Maier von den Pfadfinder Royal Rangers tackert noch ein paar Tannenzweige an die Bude vor dem Kornhaus. Er und seine Stammeskollegen stecken in den letzten Vorbereitungen. Auch die Preislisten müssen noch aufgehängt werden. Und in gut einer Stunde möchten sie das Feuer für das Stockbrot anzünden. Da beginnt es zu nieseln. Doch Maier scheint das nicht zu kümmern: „Das Feuer brennt trotzdem. Wir sind Pfadfinder, das muss funktionieren.“

Pfadfinder machen Feuer für Stockbrot

Jeden Abend von 17 bis 19 Uhr kann bei den Pfadfindern kostenlos Stockbrot gebacken werden. Die Bäckerei Hamma spendiert wie seit vielen Jahren den Teig. An ihrem Stand verkaufen die Pfadfinder gebratenen Maultaschen und Waffeln am Spieß. All das machen die Pfadfindern in ihrer Freizeit.

Wenn sie in der Schule sind, werden sie von Mitgliedern der freien Christengemeinde in Ravensburg unterstützt. Trotzdem sei es nicht leicht gewesen, die vielen notwendigen Schichten bis Weihnachten zu besetzen. „Wir haben noch ein paar Tage, an denen die Besetzung noch dünn ist“, sagt Stammwart Michaela Miller.

Ähnlich geht es auch dem Tennisclub Ravensburg. „Bei drei Schichten am Tag mit jeweils mindestens zwei Personen brauchen wir fast 200 Freiwillige“, erklärt der Präsident des Clubs, Philipp Frank. Erfahrungsgemäß fehlten ihnen für das Abbauen des Standes am 23. Dezember freiwillige Helfer.

Philipp Frank brät an diesem Nachmittag die ersten Feuerwürste in der Holzhütte auf dem Marienplatz, legt diese in eines der länglichen Brote und gibt einen großzügigen Löffel des selbstgemachten Zazikis darauf. Seine Frau Cornelia kassiert die Kunden ab. „Das geht alles in die Jugendarbeit, was wir hier erwirtschaften“, sagt Frank. Deshalb sei es in den vergangenen beiden Jahren hart gewesen, dass der Markt nicht stattfinden konnte.

Kerzen in Apfelform

Ein paar Buden weiter steht Christine Hasieber aus Leutkirch hinter ihren Kerzen. Die hat sie das Jahr über in ihrer Werkstatt besonders kunstvoll selbst gezogen, in den verschiedensten Farben: grün, rot, gelb oder auch mal bunt. Besonders stechen die Kerzen in Form von Äpfeln und Birnen ins Auge.

Gut 150 Kerzen stehen vor Christine Hasieber, die sie in ihrer Werkstatt in Leutkirch selbst gezogen hat. (Foto: Lea Dillmann)

„Für mich ist das nicht nur Spaß. Ich muss hier mein Geld verdienen“, sagt Hasieber, die seit 17 Jahren auf dem Markt verkauft. Zwei Jahre habe sie wegen Corona nur wenig Einnahmen gehabt. Deshalb habe sie sich zunächst geärgert, dass sie ausgerechnet diesem Jahr woanders stehen soll. Das ist blöd, wenn man Stammkundschaft hat, sagt sie. Das habe sie der Stadt klargemacht und doch noch einen Platz in der Bachstraße bekommen. Sie würde sich wünschen, wenn die Beschicker künftig mit in die Planungen von der Stadt eingebunden werden.

Tausend Kilometer Anreise

Wer die Bachstraße weiter hinab geht, kommt wie gewohnt auf den Weihnachtsmarkt des Modehauses Reischmann – erkennbar an den weißen Spitzzelten. Gut 15 Stück stehen hier. In einem hat sich auch in diesem Jahr wieder der Bildhauer Kazimierz Kowalczyk eingerichtet. Mit seiner Frau ist er mit zahlreichen Holzskulpturen mehr als Tausend Kilometer aus seinem Heimatort südlich vom polnischen Krakau nach Ravensburg gefahren.

Schon zum 22. Mal ist der Bildhauer Kazimierz Kowalczyk auf dem Reischmann Weihnachtsmarkt in Ravensburg mit dabei. (Foto: Lea Dillmann)

Auch die großen Skulpturen, die entlang des Flappachs stehen, hat der polnische Bildhauer Kazimierz Kowalczyk geschaffen. (Foto: Lea Dillmann)

Die größten seiner Figuren stehen entlang des Flappachs und gehören schon jahrelang fest zum Marktgeschehen in der Bachstraße dazu. Kazimierz Kowalczyk steht an seiner Werkbank im Zelt. Er ist gerade dabei, ein Holzschaf zu bearbeiten. „Er liebt das und kann das“, sagt seine Frau, die an einem Tisch Preise auf kleine Aufkleber schreibt. Sie sind schon zum 22. Mal dabei, dieses Mal mit besonders vielen Exemplaren der biblischen Figuren. Denn während der Corona-Zeit hatte Kazimierz Kowalczyk viel Zeit und Ruhe an seinen Werken zu arbeiten. Nun seien sie aber froh, endlich wieder Geld verdienen zu können. Davon leben sie.

Kostenloser Pendelbus

Der Markt hat bis zum 22. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet – außer zur Einkaufsnacht am Samstag, 26. November. Dann bleibt der Christkindlesmarkt bis 22 Uhr offen. An allen vier Adventswochenenden ist Busfahren in den Stadtgebieten von Weingarten und Ravensburg kostenlos, wie die Stadt bekannt gab (Zonen 30 und 32).

Außerdem soll es an den vier Adventssamstagen einen kostenlosen Pendelbus geben, der zwischen dem Oberschwabenhallenparkplatz und der Innenstadt verkehrt. Der Bus fährt von 8.40 Uhr bis 18.25 Uhr alle 15 Minuten.