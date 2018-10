Christian Torkler liest in Ravensburg aus seinem ersten Roman

Der Autor Christian Torkler stellt im Rahmen der Reihe „Literarisches Debüt“ am Freitag, 26. Oktober, seinen ersten Roman „Der Platz an der Sonne“ in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg vor.

Laut Mitteilung der Buchhandlung bietet Christian Torkler seinen Lesern ein kluges Gedankenspiel und nimmt sie mit ins Jahr 1978 nach Berlin. Die Stadt liegt in Trümmern, die Kinder klauen Kohlen und in der Politik geben sich die Halunken die Klinke in die Hand. In dieser Welt entfaltet sich die faszinierende Lebensgeschichte von Josua Brenner – ein wagemutiger Tausendsassa, der sich nicht so leicht unterkriegen lässt. kennt sich aus im Leben der kleinen Leute. Im zerbombten Berlin fährt er Suppe aus, schachert auf dem Schwarzmarkt und holt sich Ratschläge fürs Leben bei Opa Lampbrecht.

Eine Zeitlang scheint er die Nase vorn zu haben. Die Umstände sind ihm gewogen, seiner kleinen Familie geht es prächtig und auch die Geschäfte laufen gut. Doch als ihn die Ereignisse überrollen, wird der Gedanke an eine Flucht ins reiche Afrika plötzlich real. Wie all die anderen vor ihm hat Josua Brenner vor allem ein Ziel: ein besseres Leben in einer besseren Welt. Christian Torkler erzählt, laut Mitteilung, von einem modernen Helden, der sein Schicksal herausfordert und sich niemals geschlagen gibt. Der Autor hat in Berlin Theologie, Philosophie und Kulturwissenschaften studiert, teilt die Buchhandlung mit. Von 2002 bis 2009 hat er in Dar es Salaam, Tansania, gelebt. Von dort aus reiste Torkler durch Afrika. Seit einigen Jahren lebt und schreibt er in Berlin und Phnom Penh in Kambodscha.