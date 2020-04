Christian Ott kocht für die Helden der Corona-Krise

Auch die Veitsburg-Gastronomie hat in Zeiten von Corona geschlossen. Doch Pächter Christian Ott kocht trotzdem. Soßen, Suppen, Schmorbraten. Seit dieser Woche macht er nämlich mit bei der bundesweiten Aktion „Kochen für Helden“. Gastronomen kochen dabei kostenlos für all jene Einrichtungen, die in der Krise keine Zeit dafür haben oder Unterstützung gebrauchen können. Damit der Einsatz auch dann noch weiter geht, wenn er sein Lager leer gekocht hat, ist Ott auf Spenden angewiesen.

In Berlin und Hamburg wird schon seit einer Weile für die „Helden, die während der Pandemie den Laden am Laufen halten“ gekocht, wie Ott es formuliert. Die Nachfrage sei so enorm, dass die Köche mit der Auslieferung kaum hinterher kommen. Nun hat der Berger auch in Ravensburg beispielsweise Polizei und Oberschwabenklinik seine Unterstützung angeboten. Pflegeeinrichtungen, Obdachlosenunterkünften oder Ärzte – wer immer Bedarf an Mittagessen habe, könne sich bei ihm melden. Egal, ob es sich um zwei oder 200 Essen handle.

In seinem Lager hat er noch Waren für rund 1000 bis 1500 Portionen. Dann hofft Ott auf Spenden. Oder Händler, die die eine oder andere Palette an Lebensmitteln übrig haben. Verdienen tut er mit seinem Einsatz nichts. Warum er sich trotzdem an den Herd stellt? „Als Gastronom kann ich gerade nicht allzu viel tun – aber durch Kochen kann ich in der Krise helfen“, sagt Ott.

In Baden-Württemberg haben sich unter anderem Wirte aus Neukirch im Bodenseekreis, aus Freiburg, Offenburg und Göttingen der Wohltätigkeits-Aktion angeschlossen.