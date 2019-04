Christen sollten den Sonntag als Geschenk pflegen

Christen sollten den Sonntag als Tag des Gebetes und Gottesdienstbesuches pflegen, damit der Sonntagsschutz nicht weiter ausgehöhlt wird. Diesen Appell hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei einer Predigt anlässlich eines überkonfessionellen Gottesdienstes, der am Sonntag in Ravensburg abgehalten wurde, geäußert. Laut Pressebericht sprach er zum Thema „Europa – eine noch christliche geprägte Gemeinschaft?“ beim sogenannten „Auszeit“-Gottesdienst der katholischen Gemeinschaft Immanuel Ravensburg.

Vor den mehr als 200 Besuchern bezeichnete Kretschmann den Sonntag als ein „Geschenk der Gläubigen an die ganze Gesellschaft“. Im Grundgesetz sei festgeschrieben, „dass der Sonntag als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt bleibt“. Dies könne aber nur gewahrt werden, wenn zumindest ein Kern von engagierten Christen den Sonntag auch als Ausdruck ihres Glaubens begehen.

Der Ministerpräsident verwies in seiner Predigt darauf, dass Europa nach wie vor von einem reichen christlichen Erbe geprägt sei. So habe das Christentum und allen voran die Klöster die europäische Kultur, Wissenschaft und Bildung hervorgebracht. Tragende Säulen der europäischen Gemeinschaft beruhten auf christlichen Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit, Religionsfreiheit, Toleranz, Menschenrechte. Biblische Bilder wie den „barmherzigen Samariter“ verstünden alle, auch wenn sie selber keine Christen seien. „Europa ist zutiefst drucktränkt und imprägniert von christlichen Überzeugungen“, stellte der Politiker fest.

Auftrag der Christen sei, in Europa wie „ein Sauerteig“ zu wirken, zog Winfried Kretschmann ein biblisches Symbol heran. Von daher sei er den Christen insgesamt sehr dankbar für ihr vielfältiges Engagement in der Gesellschaft. So hätte Deutschland die „Flüchtlingskrise“ ohne die vielen auch christlich geprägten Initiativen nicht bewältigen können.

„Eine gute soziale Temperatur“

Die Fremden verdienten unsere Hilfe. Das Glaubenszeugnis der Christen im ethischen Handeln verleihe der Gesellschaft „eine gute soziale Temperatur“. Dies werde durch ein großartiges ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement deutlich: „Dies hält die Gesellschaft zusammen.“

Wer das christliche Abendland retten wolle, müsse seine Vielfalt retten und dürfe nicht Volksgruppen ausgrenzen oder sich abschotten. Jede Form von Nationalismus sei beunruhigend. „Vom Individualismus zum Egoismus ist es nur ein kleiner Schritt“, so Kretschmann. Der Ministerpräsident stellte sich nach seiner Predigt auch den schriftlich gestellten Fragen der Besucher.