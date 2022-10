Christen laden zum Friedensgebet in die Kapelle

Angesichts von Unruhen, Krieg und Gewalt in der Welt breitet sich bei vielen Menschen ein Gefühl von Hilflosigkeit, Ohnmacht und Angst aus. Die Mehrheit der Bevölkerung sehnt sich nach Frieden, und deshalb erwächst auch der Wunsch, als Christen in Gemeinschaft ein Zeichen für Hoffnung und Frieden zu setzen, für den Frieden zu beten. Mit einem ökumenischen Friedensgebet will die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Ravensburg den Menschen in der Region die Möglichkeit geben, dieser Hoffnung Ausdruck zu verleihen, heißt es in einer Vorschau.

Ab November wird die ACK Ravensburg deshalb regelmäßig einen Gebetstreff für den Frieden in der Welt in der Kapelle des Heilig-Geist-Spitals anbieten, und zwar jeweils am ersten Montag des Monats um 18 Uhr. Das nächste Treffen findet am 7. November um 18 Uhr in der Kapelle des Heilig-Geist-Spitals statt. Die Einladung geht an alle, die im Wunsch nach Frieden zusammenstehen und sich gegenseitig stärken wollen.