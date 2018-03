Christen feiern Palmsonntag

Überall in der Region ist Palmsonntag gefeiert worden – auch in der katholischen Kirche Peter und Paul in Ravensburg-Weißenau. Dort hat der Gottesdienst am Vormittag mit einer Palmweihe vor dem Pfarrhaus begonnen, anschließend wurde in der gut besuchten Kirche Eucharistie gefeiert. Palmweihe und -prozession sollen an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem erinnern, der dort mit Palmwedeln als Messias empfangen wurde. Der Palmsonntag ist der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit und der Sonntag vor Ostern. Er bildet den Auftakt in die Karwoche, die in der evangelisch-lutherischen Kirche auch Stille Woche genannt wird. Die Große Woche beziehungsweise Heilige Woche der katholischen und der orthodoxen Tradition umfasst dagegen auch Ostern.