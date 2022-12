Der 24. Christbaumverkauf zugunsten von Kindern in Not findet am Samstag, 10. Dezember, ab 8.30 Uhr im Hof der Familie Schnetz in Fronhofen, Burgstraße 9, statt. Der gesamte Erlös ist für Kinder in Indien und Burma bestimmt. Michael und Angela Jacobi aus Ravensburg leiten dort mehrere Projekte. Außerdem werden unter anderem Spenden an das Kinderhospiz im Allgäu gehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Christbaumverkauf findet mit einer gemütlichen Hockete am warmen Ofen, bei Zopfbrot-Frühstück, Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee und Kuchen, Waffeln, Dinnete, Gulaschsuppe, Saiten und mehr.