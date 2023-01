Christbaumabgabe am 7. Januar

Zur Abgabe von Christbäumen sind am Samstag, 7. Januar die elf Abgabestellen für Gartenabfälle in der Ravensburger Kernstadt und in den Ortschaften geöffnet.

Die Standorte in Ravensburg, Dreiländerring, Saarlandstraße, Schmalegger Straße sowie die Abgabestellen in Oberzell und in Obereschach haben jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet. In der Goethe- und Reichlestraße in Ravensburg öffnen die Standorte von 12 bis 16 Uhr. In der Höllwaldstraße können Christbäume von 11 bis 16 Uhr abgegeben werden. Die Abgabezeiten in Weißenau sind von 8 bis 13 Uhr, in Schmalegg von 10 bis 13 Uhr und Oberweiler von 10 bis 14.30 Uhr. Christbäume können am 7. Januar auch auf dem südlichen Marienplatz von 8 bis 13 Uhr kostenlos abgegeben werden.

Die Stadtverwaltung teilt zudem mit, dass die Bäume komplett von Lametta, Kerzen oder anderem Christbaumschmuck befreit sein müssen. Weitere Auskunft gibt es beim Bürgerservice im Baudezernat der Stadt Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/82-444.