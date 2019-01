Christbaum entsorgen: Abgabestellen haben am 12. Januar geöffnet

Zur Abgabe von Christbäumen sind am Samstag, 12. Januar, die elf Abgabestellen für Gartenabfälle in der Ravensburger Kernstadt und in den Ortschaften geöffnet, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Standorte in Ravensburg Dreiländerring, Saarlandstraße und Schmalegger Straße haben von 9 bis 13 Uhr geöffnet, so auch die Abgabestellen in Oberzell und Obereschach. In der Goethe- und Reichlestraße in Ravensburg öffnen die abgabestellen von 12 bis 16 Uhr. In der Höllwaldstraße kann man die Christbäume sogar schon eine Stunde früher abliefern. Die Abgabezeiten in Weissenau, Schmalegg und Oberweiler sind 8 bis 13 Uhr, 10 bis 13 Uhr sowie 10 bis 14.30 Uhr. Zusätzlich können Christbäume an diesem Tag auch auf dem südlichen Marienplatz beim Kornhaus von 8 bis 13 Uhr kostenlos abgegeben werden. Die Bäume müssen komplett von Lametta, Kerzen oder anderem Christbaumschmuck befreit sein. Weitere Auskunft gibt es am städtischen Umwelttelefon unter 0751 / 82444.