Chorleitung gesucht

Seit mehr als zehn Jahren treffen sich mittlerweile rund 25 Sängerinnen und Sänger regelmäßig zur Probe in der Ev. Lukas-Kirche in Eschach-Oberhofen. Die coronabedingte Auszeit wurde überbrückt mit Online-Proben. Aktuell ist der Chor jedoch auf der Suche nach einer neuen Chorleitung mit musikalischer Ausbildung und Qualifikation, Motivation und neuen Ideen, Offenheit, auch im Hinblick auf das bisher erarbeitete Repertoire, viel Spirit, Humor, Gelassenheit, Durchsetzungskraft und Bereitschaft für die Zusammenarbeit mit der Combo. Zum umfangreichen Repertoire von Reach Out! gehören mehrstimmige Gospel- und Poparrangements, die bei Konzerten und in Gottesdiensten zur Aufführung kommen. Die Stärke des Chors ist es, mit emotionalen Songs und pulsierendem Groove Menschen zu berühren, zu trösten und zu stärken.