Chor Voice Affair lädt zur Langen Nacht ein

Der Pop- und Jazzchor Voice Affair aus Ravensburg lädt am Samstag, 19. Oktober, von 19.30 bis 24 Uhr ein zur Langen Nacht mit Voice Affair und Gästen in die Mehrzweckhalle St. Christina Ravensburg.

Voice Affair präsentiert Jazzstandards, swingende und groovende Popsongs, stimmungsvolle Balladen und eigene Arrangements, heißt es in der Ankündigung. Der Chor Echo mit seinen jungen und mitreißenden Stimmen aus Tettnang kommt mit einem anspruchsvollen Repertoire, das kleine Vocalensemble Issimo aus Ravensburg singt Pop, Jazz und World Musik mit einladendem Groove. Die vielseitige Künstlerin Lib Briscoe wird die Zuschauer mit einer Lesung in Bann ziehen, die Band Jazzmatix verspricht eine mitreißende Mischung aus Swing, Latin, funkig-souligem Popjazz und gefühlvollen Balladen. Das kann man dem Schreiben entnehmen.

Karten zu 15, für Schüler und Studenten zehn, Euro gibt es im Vorverkauf beim Musikhaus Lange Ravensburg sowie per E-Mail an karten@voiceaffair.de. Es gibt eine freie Platzwahl, Saalöffnung und Bewirtung ab 19 Uhr. Für die nächste Lange Nacht im Herbst 2021 können sich regionale Akteure als Gäste bewerben per E-Mail an info@voiceaffair.de