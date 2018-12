Chor singt für Frauen und Kinder in Not

Der Gospelchor Deggenhausertal stimmt Besucher in der katholischen Kirche zur heiligsten Dreifaltigkeit in der Weststadt am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr mit Gospel, Weihnachtlichem und mehr auf die kommende Zeit ein. Spenden gehen an

Wie der Chor mitteilt, sind die Gospel-Lieder geprägt von Energie und Lebensfreude, einfühlsam und engagiert vorgetragen. Das rund einstündige Programm sei eine wunderbare Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest und lässt die Besucher eine Stunde lang zur Ruhe und zu sich kommen. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Verein Frauen und Kinder in Not Ravensburg sind willkommen.