Chöre des Oberschwäbischen Chorverbandes beginnen wieder mit den Proben

Seit Mitte März darf man nun wieder fast ohne Einschränkungen gemeinsam singen. Die Chöre des Oberschwäbischen Chorverbandes (OCV) beginnen wieder mit den Proben und bieten interessierten Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit zu einer unverbindlichen Schnuppersingstunde, heißt es in einer Pressemitteilung.

In den OCV-Chören dürfe jeder mitsingen, es gebe keine Bedingungen. Gerade jetzt, da so viele Chöre ihre Probenarbeit einstellen müssten, seien die OCV-Chöre eine gute Gelegenheit, dass Sängerinnen und Sänger ihre Stimme weiterhin in einem Chor schulen und erklingen lassen können. In der Regel proben die OCV-Chöre ein Mal monatlich, die Frauen am Samstagnachmittag von 14.30 bis 17 Uhr (nächste Probe am 14. Mai) und die Männer am Sonntagvormittag von 9 bis 12 Uhr (nächste Probe am 22. Mai) jeweils in der Gemeindehalle in Bergatreute.