Chef der Ravensburger Kinderklinik: „Auf allen Stationen mehr Betten belegt als erlaubt“

RS-Viren verunsichern Eltern, eine Erkältungswelle kommt früher im Jahreslauf als sonst und die Kinderärzte im Kreis sind am Anschlag – wie sich das auf die Kinderklinik am Ravensburger Elisabethen-Krankenhaus auswirkt: Chefarzt Chefarzt Dr. Andreas Artlich hat die Fragen unserer Redaktion beantwortet.

Kommen aktuell für diese Jahreszeit ungewöhnlich viele Kinder mit RS-Virus oder anderen Atemwegserkrankungen an die Kinderklinik im EK?

Eine Häufung von Patienten mit Infekten der oberen Atemwege kommen jahreszeitlich bedingt in jedem Winter vor. Was in diesem Jahr aber auffällig ist, ist, dass die Infekt-Welle deutlich früher als in der Vergangenheit auftritt und bereits Mitte November in den süddeutschen Kinderkliniken angekommen ist.

Aktuell kommen sehr viele Kinder mit RS- Virus oder anderen Atemwegsinfektionen in unsere Notaufnahme beziehungsweise am Wochenende in die Kindernotfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, die hier am Standort des St. Elisabethen-Klinikums angesiedelt ist. Am letzten Samstag waren dies weit über 100 kleine Patienten - die meisten mit den hierfür typischen Symptomen.

Etwas mehr als die Hälfte unserer derzeitigen Patienten in der Kinderklinik wird aufgrund eines Atemwegsinfekts stationär behandelt. Zum Glück wird die Kindernotfallambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung an Wochenenden von den niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzten besetzt und entlasten an diesen Tagen das Team der Kinderklinik.

Welche Altersgruppen sind vom RS-Virus besonders betroffen – werden alle Einweisungen darauf getestet?

Besonders betroffen sind Säuglinge älter ein Jahr beziehungsweise Kleinkinder. Stationär aufgenommene Kinder mit entsprechenden Symptomen werden alle auf RSV und Influenza getestet, um so Kreuzinfektionen auf den Stationen zu vermeiden.

Gibt es noch freie Betten oder müssen Sie Eltern nach Hause schicken?

Aktuell sind wir in allen Bereichen überbelegt.

Sowohl die Kinderintensivstation, als auch die Früh- und Neugeborenenstation und die Station für Kinder und Jugendliche haben mehr Betten belegt, als zurzeit aufgrund der personellen Ressourcen in der Kinderkrankenpflege eigentlich belegt werden dürfen.

Wir schicken aber keine behandlungspflichtigen Kinder nach Hause, wir sind in engem Kontakt zu den umliegenden Kinderkliniken und versuchen, die Ressourcen bestmöglich auszunutzen. Allerdings mussten wir aufgrund der sehr angespannten Situation einige Kinder, die für eine geplante Behandlung oder einen elektiven operativen Eingriff angemeldet waren, verschieben.

Können Sie derzeit angesichts Ärzte- und Pflegermangel alle Betten belegen, wenn das nötig ist?

Vor allem der Fachkräftemangel im Bereich der Kinderkrankenpflege macht uns zu schaffen. Wir können seit der Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen in der Pädiatrie und vor allem der Neonatologie nicht mehr alle Betten betreiben.

Aktuell sind einige Betten geschlossen, die aber aufgrund des hohen Behandlungsdrucks jetzt wieder in Betrieb genommen werden mussten. Die Mitarbeiter arbeiten hart, machen Extra-Schichten und versuchen sich bereichsübergreifend zu unterstützen.

Das bedeutet, dass Kinder, die stationär behandelt werden, auch entsprechend aufgenommen werden, bzw. nach der Erstbehandlung in unserer Kindernotaufnahme gegebenenfalls. auch in ein benachbartes Krankenhaus verlegt werden müssen.

Wie würden Sie die Entwicklung der Lage beschreiben, gibt es einen Trend?

Aktuell ist noch keine Trendumkehr zu bemerken. Die Influenza wird uns auch über den Winter weiter begleiten. Hier stehen wir erst am Anfang der Saison. Die Prognosen deuten darauf hin, dass der Höhepunkt der RSV-Welle in der kommenden Woche erreicht wird und wir hoffen auf ein schnelles Absinken der Inzidenz.

Bis etwa Ostern 2023 ist jedoch damit zu rechnen, dass andere saisontypische Erreger (Metapneumovirus, Bocavirus und andere) das Infektionsgeschehen weiter hochhalten werden.