Chaoten wollen bei Towerstars-Sieg die Tribüne stürmen

Ravensburg Towerstars – EV Landshut 4:3 n.V. (2:3, 1:0, 0:0, 1:0). – Tore: 0:1 Dominik Bohac (2:32, Gollenbeck, Wehrs), 1:1 Tero Koskiranta (5:12 ÜZ, Just, Sturm), 2:1 Robin Just (8:15, Kolb, Zucker), 2:2 Marc Schmidpeter (11:40 ÜZ, Hofbauer, Forster), 2:3 Mathieu Pompei (14:01, Wehrs, Czarnik), 3:3 Sören Sturm (30:08 ÜZ, Just, Svoboda), 4:3 Jared Gomes (64:22, Sturm). – Strafen: Ravensburg 14 Minuten, Landshut 6 Minuten. – Zuschauer: 2945.