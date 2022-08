Chaos an den Glascontainern in der gesamten Stadt

Derzeit herrscht Chaos rund um viele Altglascontainer im gesamten Ravensburger Stadtgebiet: Weil die Sammelbehälter bis zum Rand gefüllt sind, haben offenbar viele Ravensburger ihre Flaschen einfach vor oder neben die Container gestellt – vor allem nach dem Wochenende zum Teil ganze Batterien. Andere haben ihren Glasabfall verärgert wieder mit nach Hause genommen.

Der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt, wie Sprecherin Christa Kohler-Jungwirth auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ sagte:

Wir haben die zuständige Entsorgungsfirma dringendst darum gebeten, die Situation schnellstmöglich zu verbessern.

Grund für die Berge von Glasmüll: Das Unternehmen habe wegen Krankheitsfällen und Urlaub aktuell ein Personalproblem und sei mit der Leerung der überquellenden Container nicht hinterhergekommen. Das bestätigte Remondis mit Sitz in Lünen am Mittwoch: „In der Tat hat es in Ravensburg zuletzt Verzögerungen bei der Abfuhr gegeben.“ Die Ausfälle in der Ferienzeit ließen sich „nicht immer direkt kompensieren“. Und: „Diese Gemengelage besteht gerade nicht nur in Ravensburg, sondern betrifft bundesweit auch andere Kommunen und Landkreise.“

Ersatzteam ist unterwegs

Abhilfe ist zumindest in Ravensburg aber in Sicht: Seit Dienstag sei eine Ersatzmannschaft der Firma unterwegs und gehe das Problem an. Das kann allerdings ein paar Tage dauern. Jetzt müsse zunächst das Leergut an den überfüllten Standorten abgeräumt werden.

Danach erst können die Glascontainer geleert werden. „Diese Arbeiten sollten bis Ende dieser Woche oder nächste Woche abgeschlossen sein“, so die Stadt. Eine Sprecherin von Remondis dazu: „Spätestens, wenn in ein bis zwei Wochen das Stammpersonal wieder vollzählig ist, sollte die Glasabfuhr auch wieder reibungslos funktionieren.“

Gefahr durch Scherben

Die Stadt Ravensburg bittet derweil darum, Leergut nicht zusätzlich an den überfüllten Glascontainern abzustellen. Die Verwaltung rät dazu, Glasflaschen derzeit bei der Firma Bausch oder im Entsorgungszentrum Gutenfurt abzugeben.

Das Unternehmen verweist darüber hinaus darauf, dass das Abstellen vor den Behältern eigentlich auch nicht gestattet ist. „Neben dem Aspekt der Umweltverschmutzung ist es für unsere Fahrer ein zusätzlicher zeitlicher und organisatorischer Aufwand, das Altglas separat aufzusammeln. Auch kann es zu einer Gefährdung durch Scherben kommen.“