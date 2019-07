Chancengeber für viele Kinder und Jugendliche

Die Kinderstiftung Ravensburg feierte laut einer Pressemitteilung 2018 ihr zehnjähriges Bestehen. Mit der Unterstützung von über 15 000 Kindern und Jugendlichen, einer Fördersumme von über einer Million Euro und circa 45 000 freiwilligen Einsatzstunden von Ehrenamtlichen habe sie in den vergangenen Jahren viel bewegt, heißt es dort. „Allen Kindern, unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder konfessionellen Herkunft Chancen zu vermitteln, ihre Talente und Fähigkeiten zu entfalten, und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln, ist die Vision, welche die Kinderstiftung Ravensburg seit ihrer Gründung verfolgt“, sagte Stiftungsgeschäftsführer Ewald Kohler demnach bei der Vorstellung des Jahresberichts 2018.

Im Rahmen des Vorleseprojekts Lesewelten wurden im vergangenen Jahr 1245 Kinder und Jugendliche in 63 Einrichtungen in den Gemeinden Aulendorf, Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, Grünkraut, Ravensburg, Schlier, Vogt, Waldburg, Weingarten und Wolpertswende erreicht. 98 ehrenamtliche Vorleser engagierten sich dafür. Das Vorleseprojekt wurde vom Round Table Ravensburg als „Leuchtturm Oberschwabens“ ausgezeichnet und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 15 000 Euro.

Mit der „Tüftelei“ und „Werk-Stolz“ rief die Kinderstiftung Ravensburg 2018 zwei neue Projekte ins Leben. Seit Eröffnung der „Tüftelei“ im Juli vergangenen Jahres nutzen Kinder und Jugendliche gern die Möglichkeit, im „Mitmachwerkstatthaus für jedermann“ zu basteln, zu werkeln und kreativ zu sein.

Neu ins Leben gerufen wurde im August 2018 auch das Projekt „Werk-Stolz“: Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren können in den Werkstattateliers der Kunstpädagoginnen Marion Mang und Monika Schlenker ihre persönlichen Werkstücke fertigen und ihre eigene Schaffenskraft erleben.

Im Rahmen des Musik-Projekts „Musizieren inklusive“ der Kinderstiftung Ravensburg in Kooperation mit der Musikschule Ravensburg konnten junge Menschen im vergangenen Jahr kostenfrei über Einzelstipendien ein Instrument erlernen oder am Unterricht der musikpädagogisch angeleiteten Gruppen in Schulen teilnehmen. „Von April 2017 bis März 2019 wurden so insgesamt 30 Kinder- und Jugendliche in Einzelstipendien sowie 440 Schüler in 22 Musikgruppen an Grund- und weiterführenden Schulen in Ravensburg und Umgebung wöchentlich musikalisch gefördert“, berichtete Roswitha Kloidt, Projektleiterin der Kinderstiftung.