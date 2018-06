Champ-Jugendboxer wird Deutscher Meister

Sensationell hat sich Akif Akgöz vom Ravensburger Boxstall Champ Boxing bei der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft (U 15) in Lindow zum Titel gekämpft. Der 14-Jährige trat in der Klasse bis 59 Kilogramm an und sorgte in Brandenburg als einziger von acht angetretenen Faustkämpfern des Boxverbands Baden-Württemberg für eine Goldmedaille. Bester Landesverband wurde der Gastgeber mit drei Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen, gefolgt vom Landesverband Bayern (3/0/1) und Nordrhein-Westfalen (2/3/0). Baden-Württemberg folgte an der siebten Stelle (1/2/1).

Noch bei den Jugend-Landessmeisterschaften in Ruit, als Champ-Trainer Giovanni Saravo mit den Kampf- und Punktrichterentscheidungen haderte, war dem Italiener eine weitere Entscheidung sauer aufgestoßen: In der Klasse von Akif Akgöz (Kadetten bis 59 kg) wurde Amsal Mujovic für das Finale gesetzt. „Damit hatte Akif nach seiner Halbfinalniederlage gegen Alexander Poeschla keine Chance mehr, das Finale zu erreichen. Zudem: Mujovic wurde dann im Finale disqualifiziert.“ Jetzt also kürte sich Akgöz eben bei der U-15-DM zum Titelträger.

Zwar waren in der Gewichtsklasse des Ravensburgers lediglich vier Boxer angetreten, jedoch setzte sich Akif Akgöz überzeugend in Szene. Im Halbfinale musste sich Resul Kocak aus Niedersachsen mit 0:5 Wertungspunkten geschlagen geben, und auch im Finale war der Vertreter von Champ Boxing derjenige, der den Ton angab. Gegen David Onichenko (Nordrhein-Westfalen) setzte sich Akgöz mit einem 4:1-Triumph durch und kletterte als neuer nationaler U-15-Meister aus dem Ring.

Kadetten-Bantamgewichtler Akgöz nimmt seit Jahren dreimal in der Woche den Weg von Aulendorf in die Sportakademie von Jürgen Hauser auf sich, um seinem Sport nachzugehen. „Als er das erste Mal zu uns gekommen ist, hat er 59 Kilo gewogen. Nach zahlreichen Trainings waren es sieben weniger“, zollte der Champ-Trainer seinem Schützling schon vor einem Jahr Respekt. 2016 war es auch, dass Akgöz in seiner Gewichtsklasse nicht „nur” Gold holte, sondern er wurde auch zum besten Nachwuchsathleten der BW-Titelkämpfe gekürt. (ded)