Champ Boxing nicht in den Siegerlisten

Die Erwartungen sind bei Giovanni Saravo nicht groß gewesen, als er trotz einer nicht optimalen Vorbereitung ein Quartett für die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Nachwuchsklassen in der Sportschule Ruit meldete. Doch dies hatte wohl auch der Wettkampftrainer von Champ Boxing Ravensburg nicht erwartet: Chanell Reinhardt hatte wie schon 2017 keine Gegnerin in der 69-Kilo-Klasse, Kevin Miller, Felix Osterbeck und Gloria Hochscheid mussten sich in ihren Kämpfen der C-Klasse (bis sechs Siege) geschlagen geben.

Für den Italiener des Ravensburger Boxstalls, der seit wenigen Tagen seine Trainingsräume im EBZ-Gebäude in der Deisenfangstraße 37 hat, dennoch keine Katastrophe, obwohl er sonst als Medaillensammler in Erscheinung tritt: „Wir haben dieses Mal Erfahrungen gesammelt.“

Schon im Vorfeld musste Giovanni Saravo einsehen, dass es bei vier Boxern aufgrund schulischer Verpflichtungen nicht zu einem Einsatz reichen wird, außerdem pausiert der deutsche U-15-Meister Akif Akgöz derzeit.

Unorthodoxe Kämpferin bezwingt Gloria Hochscheid

Die Freude im Ravensburger Lager war dann groß, als feststand, dass Gloria Hochscheid endlich wieder eine Gegnerin bei einer Meisterschaft haben sollte. Heuer wurden die Frauenmeisterschaften das erste Mal für andere Landesverbände freigegeben, um mehr Wettbewerb zu erreichen. Dann kam die Kontrahentin der 17-Jährigen mit ihren immer noch nur 48 Kilo gar vom eigenen Verband, vom ASV Ebingen – und war mit Natalie Higlister eine Debütantin. Doch die Freude trübte sich im Laufe der drei Runden zusehends.

In rund sechs Jahren kam Hochscheid auf lediglich sechs Kämpfe. Hinzu kam, dass die Landesmeisterin von 2014 und 2015 beim letzten Black-Forrest-Cup in zwei Duellen zwei Pleiten hinnehmen musste – beides Punkte, die das Selbstbewusstsein der 17-Jährigen nicht gerade befeuerten. „Ihre Gegnerin hat sehr unorthodox geboxt. Es war eine totale Anfängerin und mit eben diesen Mädels kommt Gloria überhaupt nicht klar. Und dann traten wie bei allen konditionelle Probleme auf. Daran gilt es jetzt zu arbeiten“, so der 46-jährige Häfler, der mit einer Aussage doch überrascht: „Ziel ist die Teilnahme an der DM – nur welche, ist noch die Frage.“

Die Sieger qualifizieren sich nicht grundsätzlich für die Deutsche Meisterschaft 2018. Verantwortlich für die Nominierungen ist die BVBW-Leistungssport-Kommission in Absprache mit dem Landestrainer. Zudem werden sämtliche teilnehmende Athleten im gesamten Verlauf der Meisterschaft gesichtet. Nach Abschluss der Meisterschaften werden die Leistungskader neu nominiert – dies gilt auch für bereits bewährte Kaderathleten. Das heißt: Gloria Hochscheid kann sich also Hoffnungen auf eine DM-Teilnahme machen, wenn auch dieser Auftritt gegen eine Debütantin nicht der glorreichste gewesen sein dürfte.

Bei dem ebenfalls 17-jährigen Leichtgewicht Kevin Miller kam gegen Faiz Nazari (BR 46) ein weiteres Problem hinzu. „Er hat gut gekämpft. Ich musste aber aufgrund starken Nasenblutens in der zweiten Runde das Handtuch werfen. Jetzt weiß er wie es im Ring ist und wie er zu trainieren hat“, sagte Saravo mit einem Augenzwinkern über seinen Debütanten. Mittelgewichtler Felix Osterbeck (17) ging gegen Robert Cernecov (Rastatt) über die volle Distanz. „Auch bei ihm hat sich die nicht allerbeste Vorbereitung bemerkbar gemacht. Trotz allem hat er alles gegeben und das zählt für mich“, so der Verbandstrainer, der anmerkt, das seine Schützlinge in ihren ersten Kämpfen eher Ringerfahrung sammeln sollen. Alles weitere soll nun in der neuen Heimat der Champ-Box- und Sportakademie vonstattengehen. Erfolgreichster Verein in Ruit war der SV Heilbronn.