Champ Boxing: Neue Heimat, bekannte Führung

Noch vor wenigen Wochen hat sich Giovanni Saravo nicht festlegen wollen, ob er jemanden für die Baden-Württembergischen A-, B- und C-Meisterschaften der Nachwuchsboxer in der Sportschule Ruit melden sollte. Nun ist es immerhin ein Quartett geworden, das ab heute bis bestenfalls Sonntag im Landesleistungszentrum für Boxen in den Ring klettert. Neun Athleten hätte der 46-jährige Wettkampftrainer von Champ Boxing Ravensburg melden können, doch schulisch bedingt fehlen ihm Sportler.

„Wenn wir abends in der Klösterle-Mädchenschule nicht so gute Bedingungen vorgefunden hätten, um an Kraftausdauer und Grundlagenausdauer zu arbeiten, wäre eine Teilnahme in Ruit wohl nicht möglich gewesen“, sagt Giovanni Saravo, der voller Vorfreude auf die neuen Räumlichkeiten der Champ-Box- und Sportakademie im EBZ-Gebäude in der Deisenfangstraße 37 blickt, die am Samstag fertiggestellt worden sind.

Basar weiter als Co-Trainer dabei

Inhaber der Sportakademie sowie Vorstand der Champ-Boxakademie ist Jürgen Hauser, der seit 1999 selbstständig im Boxsport tätig ist und Saravo auch – so es zeitlich möglich ist – bei den kommenden Aufgaben unterstützt. Wie auch der ehemalige Profiboxer Yasin Basar als Co-Trainer des Italieners. Der 26-jährige gebürtige Ravensburger arbeitet an seiner Trainer-C-Lizenz und ist als deutscher Vizemeister mit Nordhausen sowie der Erfahrung von fünf Profikämpfen eine Bereicherung im Trainerstab der Boxakademie.

Zumal sich Giovanni Saravo entschieden hat, dem Boxverband Baden-Württemberg (BVBW) nach seiner selbst auferlegten Auszeit wieder mehr von seiner Zeit zu widmen. „Champ Boxing bleibt klar meine Nummer eins, aber ich freue mich auch, im Juni die Athleten des BVBW bei der U19-DM auf Rügen als Verbandstrainer betreuen zu können“, sagt der Friedrichshafener, der daran erinnert, dass die meisten dieser Boxer vor zwei Jahren bei der Kadetten-DM in Lindow unter seiner Führung nicht weniger als sieben Titel einheimsten.

Von den letzten Landestitelkämpfen der Altersklassen U13 (Schüler), U15 (Kadetten), U17 (Junioren) und U19 (Jugend) reisten die Ravensburger mit einer Goldmedaille, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen ab. Das ist dieses Mal schon aufgrund der Teilnehmerzahl nicht möglich. Der deutsche U15-Meister Akif Akgöz pausiert derzeit, Landesmeister Seyid Ali Cökmez fehlt schulisch bedingt wie auch Aiman Aziz, Semih Basaran und Tilman Ferbar. Dafür sind der internationale Landesmeister Felix Osterbeck, Debütant Kevin Miller sowie Gloria Hochscheid und Chanell Reinhardt, die alle 17 Jahre alt sind und in der C-Klasse (bis sechs Siege) antreten, mit von der Partie.

Neuerung bei den Boxerinnen

Dass sich die Teilnehmerinnen nicht wie schon so oft umsonst auf den Weg nach Ruit machen, dafür sorgt eine Neuerung: Dieses Jahr werden die Frauenmeisterschaften das erste Mal für andere Landesverbände freigegeben, um so mehr Wettbewerb zu erreichen. Aufatmen dürfte vor allem Gloria Hochscheid. Denn die 17-Jährige mit lediglich 48 Kilogramm kam in rund sechs Jahren nur auf sechs Kämpfe – dennoch ist die Landesmeisterin von 2014 und 2015 noch immer dem Boxsport verbunden. Selbst Chanell Reinhardt (69 kg) hatte 2017 keine Gegnerin vorgefunden.

Keinen Kampf hatte 2017 Kevin Miller (bis 60 kg), allerdings musste der 17-Jährige krankheitsbedingt aufgeben. „Seine Eltern hatten auch dieses Mal Bedenken, weil es wieder gleich bei einer Meisterschaft zur Sache geht, aber ich konnte sie überzeugen, dass Kevin so weit ist. Auch weil die schulischen Leistungen stimmen, denn darauf legen wir großen Wert“, sagt Saravo, der freilich die Nervosität eines Debütanten nicht auf die leichte Schulter nimmt. Mit dieser hat auch trotz drei absolvierten Kämpfen noch Felix Osterbeck (bis 75 kg) zu kämpfen – in Ruit kommt ab heute noch der Kontrahent im Ring hinzu.