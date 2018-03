Centurion Vaude verliert Gesamtsieg aus den Augen

Die Mountainbiker von Centurion Vaude werden es auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht schaffen, das Cape Epic in Südafrika zu gewinnen. Zu stark scheinen Jaroslav Kulhavy und Howard Grotts zu sein. Der Tscheche und der US-Amerikaner gewannen beim Mountainbike-Rennen in Südafrika auch die fünfte Etappe und bauten den Vorsprung in der Gesamtwertung aus.

Daniel Geismayr und Nicola Rohrbach vom Ravensburger Rennstall Centurion Vaude wurden am Freitag beim 39 Kilometer langen Zeitfahren in Wellington Siebter. Auf Kulhavy und Grotts vom Team Investec Songo Specialized hatten der Österreicher und der Schweizer 3:39 Minuten Rückstand. Vor den letzten beiden Etappen liegen Geismayr/Rohrbach in der Gesamtwertung auf Platz vier, gut 14 Minuten hinter Kulhavy/Grotts. „Die beiden fahren unglaublich stabil“, lobt Centurion-Vaude-Teamchef Richard Dämpfle die Gesamtführenden.

Seine Fahrer werden ihr Ziel, erstmals das Cape Epic zu gewinnen, also nicht schaffen. „Es ist das härteste Cape Epic aller Zeiten“, meint Dämpfle. Alle Profimannschaften seien mit ihren Topfahrern am Start. „Es ist jeden Tag ein Kampf der absoluten Weltklasse, und wir sind als einziges semiprofessionelles Team mittendrin.“ Centurion Vaude habe im Vergleich zur Konkurrenz das kleinste Budget – rund 50 000 Euro. Das Podium haben Geismayr/Rohrbach aber noch nicht aus den Augen verloren. Zweite sind derzeit Marathon-Weltmeister Alban Lakata aus Österreich und Kristian Hynek aus Tschechien (Canyon Topeak), Dritte sind Manuel Fumic aus Deutschland und der Brasilianer Henrique Avancini (Cannondale Factory Racing). Auf diese Teams hat Centurion Vaude knapp sieben Minuten Rückstand. Etappe sechs geht am Samstag um 76 Kilometer und 2000 Höhenmeter, das Finale am Sonntag über 67 Kilometer und ebenfalls 2000 Höhenmeter.