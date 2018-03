Centurion Vaude startet Cape Epic mit Tagessieg

Besser hätte das Etappenrennen Cape Epic für die Mountainbiker von Centurion Vaude kaum starten können. Im südafrikanischen Kapstadt gewannen Daniel Geismayr und Nicola Rohrbach vom Ravensburger Team den Prolog – damit startet die österreichisch-schweizerische Kombination die erste Etappe am Montag im Gelben Trikot der Gesamtführenden.

Mit einer beeindruckenden Fahrt waren die Ravensburger Fahrer bei allen Zwischenzeiten vorne und verwiesen auf dem 20 Kilometer langen Kurs rund um den Tafelberg in Kapstadt die Cross-Country-Spezialisten Manuel Fumic/Henrique Avancini (Team Cannondale) auf Rang zwei. „Die Vorbereitung stimmte zu 100 Prozent, und wir haben uns die Tage davor gut gefühlt“, sagte der Österreicher Geismayr. „Wir haben auf das Podium im Prolog gehofft, aber der Sieg und Gelb ist absoluter Wahnsinn.“ Für den Schweizer Gastfahrer Rohrbach war der Sieg im Prolog „ein sehr emotionaler Moment“.

Dabei hatte das wohl härteste Mountainbike-Rennen der Welt für Centurion Vaude mit einer ganz bitteren Nachricht begonnen. Im Training auf der Prologstrecke brach sich Jochen Käß, der mit Markus Kaufmann das Back-up-Team bilden sollte, das Wadenbein. Das Team aus Meckenbeuren und Ravensburg hatte jedoch einen Notfallplan in der Tasche – der Vorarlberger Jodok Salzmann wurde umgehend nach Südafrika geflogen. Der Meckenbeurer und sein neuer Partner sollen versuchen, auf Augenhöhe mit Team I zu fahren – um im Notfall bei Defekten Hilfe leisten zu können. Beim Prolog wurden Kaufmann/Salzmann am Sonntag 39., sie hatten 6:23 Minuten Rückstand auf die Sieger Geismayr/Rohrbach, die nach 45:23 Minuten im Ziel waren.

Geismayr, im vergangenen Jahr der beste Mountainbiker der Welt auf der Langstrecke, will in diesem Jahr unbedingt das Cape Epic gewinnen. Dazu war der Österreicher mit Rohrbach vor Wochen schon einmal in Südafrika, um sich zu akklimatisieren. Der Sieg beim Prolog war ein erster Fingerzeig an die Konkurrenz – richtig los geht es aber erst am Montag mit einer Etappe über 110 Kilometer und 1900 Höhenmeter. „Das wird eine spannende Woche“, ist sich Teamchef Richard Dämpfle sicher. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag folgen drei weitere Etappen mit mehr als 100 Kilometern Länge. Zu Ende geht das Cape Epic am Sonntag.