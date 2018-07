Centurion Vaude ist auf dem Weg zum sechsten Sieg

Beim siebentägigen Etappenrennen Transalp trägt Centurion Vaude bereits nach der zweiten Etappe wieder das gelbe Trikot der Gesamtführenden. Dass die Transalp eines der Libelingsrennen der Mountainbiker des KJC Ravensburg ist, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher. Mit fünf Siegen in Folge rangiert Centurion Vaude unangefochten auf Platz eins. Markus Kaufmann und Jochen Käß wollen nun die Nummer sechs.

Gestartet wurde mit der ersten Etappe in Imst in Österreich. Kaufmann/Käß waren immer auf der Höhe des Geschehens. Am letzten Anstieg forcierte der starke Bergfahrer Kaufmann immer wieder, drei Teams machten sich auf die letzten Meter. Hinter dem Team Bulls wurde Centurion Vaude Zweiter. Am zweiten Tag gab es die Königsetappe über 102 Kilometer und 3500 Höhenmeter nach Livigno. Zur Rennmitte setzten sich Kaufmann und Käß ab, am Gipfel hatten sie 1:15 Minuten Vorsprung. Mit einer beherzten Fahrt brachten die beiden mehr als drei Minuten Vorsprung ins Ziel und schlüpften ins gelbe Trikot.

Von Livigno ging es weiter nach Bormio – auch diese Etappe war mit 2800 Höhenmeters kein Zuckerschlecken für die knapp 800 Teilnehmer. Centurion Vaude kontrollierte die Etappe von der Spitze aus und wehrte die vereinzelten Angriffe ab. Am Ende verzichteten Kaufmann/Käß auf einen Sprint und wurden Tagesdritter. „Die Beine, das Material und der Support sind perfekt. Wir tragen das gelbe Trikot mit Stolz“, sagte der Meckenbeurer Kaufmann. „Wir sind jetzt die Gejagten, aber das kennen wir aus den Vorjahren. Wir freuen uns auf die kommenden Tage“, ergänzt Käß.