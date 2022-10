Cem Özdemir hält die Eröffnungsrede bei der Oberschwabenschau

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost insgesamt 50 Karten für die Oberschwabenschau 2022. Wer zwei Tickets gewinnen möchte, der sollte bis Freitag, 7. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail mit seinem Namen, seiner Adresse und dem Stichwort „Oberschwabenschau“ an gewinnenrv@schwaebische.de senden. Die Gewinner erhalten ihre beiden Eintrittskarten mit der Post. Die Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis (sz)

Bald ist Oberschwabenschau: Ab Samstag, 15. Oktober, können die Besucher wieder über das Messegelände an der Oberschwabenhalle bummeln. Ab Mittwoch, 19. Oktober, ist auch das benachbarte Gelände der Fachmesse Agraria geöffnet. Laut Pressemitteilung haben bislang rund 500 Aussteller für das neue Messe-Doppel zugesagt.

Sie verteilen sich auf insgesamt etwa 43.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, davon rund 18.000 in den Hallen und weitere 25.000 im Freigelände. Das Messeteam strickt mit heißen Nadeln am Rahmenprogramm: Täglich kommen neue, spannende Aktionen hinzu.

Hinsetzen und durchatmen

„Erzähl mir deine Geschichte“ heißt das neueste Projekt, das sich Messechef Stephan Drescher von der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) ausgedacht hat. Er organisiert einen Ort zum Zuhören und Erzählen in Halle 5: Dort können die Messebesucher vorbeischauen, wenn sie sich einige Minuten hinsetzen und durchatmen wollen.

Auf einer kleinen Bühne, die von einem Modell des Ravensburger Wahrzeichens „Mehlsack“ überragt wird, sollen sich Menschen abwechseln, die etwas zu erzählen haben. Mal gibt es Krimi, mal Spannendes aus der Vergangenheit. „Hier können Menschen über sich sinnieren, ihre Bücher vorstellen, über Ideen oder Projekte reden oder darüber, was ihre Mission ist“, sagt Stephan Drescher. Man kann einfach nur zuhören, der Eintritt ist frei.

Wer mag, isst oder trinkt nebenbei etwas im benachbarten Landzunge-Biergarten. Als Partner fürs Erzählprojekt sind das Bauernhausmuseum Wolfegg, die Schwäbische Zeitung, Radio 7, die Aktion Landzunge und der Literaturverlag Sparkys Edition mit im Boot. Die Liste wächst aktuell noch, teilen die Veranstalter mit.

Auch das übrige Rahmen- und Veranstaltungsprogramm der Messe wird derzeit jeden Tag ergänzt. Zahllose Live-Konzerte, Aufführungen und Events sind geplant. Für die Fachmesse Agraria Oberschwaben gibt es ein eigenes Vortragsprogramm mit Experten aus Wissenschaft und Unternehmen.

Minister sind zu Gast

Wichtige Termine stehen an den Wochenenden an: Bundes-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir übernimmt die Eröffnungsrede am Samstag, 15. Oktober. Der Stuttgarter Sozialminister und Ravensburger Abgeordnete Manfred Lucha wird Grüße von Ministerpräsident Winfried Kretschmann übermitteln. Oberbürgermeister Daniel Rapp begrüßt im Rahmen der Eröffnung Hunderte Bürgerinnen und Bürger zum Empfang der Stadt Ravensburg.

Höhepunkt am zweiten Wochenende wird dieses Jahr die traditionelle Bauernkundgebung sein. Sie wurde 2022 vom ersten auf den zweiten Messesonntag verlegt. Der Bauernverband hat als Hauptredner den Europa-Abgeordneten Norbert Lins eingeladen. Er wird über die Agrarpolitik in der EU sprechen: „Europas Zukunft für starke Bauern“.

Neuer Termin für Bauern

Der Grund für den neuen Termin der Bauernkundgebung: Am ersten Messewochenende hat die Fachmesse Agraria Oberschwaben noch gar nicht geöffnet. 2022 gibt es zum ersten Mal das Messe-Doppel aus Oberschwabenschau und Agraria Oberschwaben – die sich zwar ein Gelände teilen und mit demselben Ticket zu besuchen sind. Aber ihre Termine unterscheiden sich.

Die Oberschwabenschau startet vier Tage früher, am 15. Oktober. Die Agraria gibt es dann ab Mittwoch, 19. Oktober. Beide dauern bis Sonntag, 23. Oktober. Wer vor Start der Agraria zur Oberschwabenschau kommt, erhält auf Wunsch ein Armband, mit dem man ab Mittwoch die Messen erneut bei freiem Eintritt besuchen kann.

Tickets im Vorverkauf günstiger

Aktuell gibt es die Tickets im Vorverkauf günstiger: Wer bis 9. Oktober online einkauft unter www.oberschwabenschau.de, spart pro Ticket einen Euro. Neu organisiert haben die Messemacher dieses Jahr die Gastronomie: Die meisten Angebote konzentrieren sich nun am Nordende des Geländes. Dort wird es zwei große Biergärten geben, ein Bierzelt und eine Eisdiele jeweils mit Terrasse. Und wer mehr Lust hat auf die Hausmannskost der Landfrauen, findet deren Stand nur wenige Meter entfernt.