CDU will kostenlose Parkplätze erhalten

Alle Verkehrsarten in Ravensburg müssen gleichwertig von der Stadt gefördert werden: Das hat die Ravensburger CDU gefordert. Die Fraktion wolle grundsätzlich die Stadtverwaltung beim Thema Umwelt- und Klimaschutz unterstützen, in der Umsetzung aber eigene Ideen einbringen, heißt es in einer Stellungnahme. Anstelle eines städtischen Umweltamtes schlägt die CDU-Fraktion eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe vor. Über dem gesamten Thema Verkehr stehe für die Fraktion, dass „Ravensburg erreichbar bleiben muss“. Und weiter: „Die gleichwertige Förderung aller Verkehrsarten muss absolut Vorrang haben.“ Ein Angebot an gebührenfreien Parkplätzen am Rande der Innenstadt soll erhalten bleiben, auch für Mitarbeiter der Unternehmen. In diesem Zusammenhang sollen laut CDU auch die ÖPNV-Angebote wie die Städtebuslinien ausgebaut werden. Nur durch ein verbessertes Nahverkehrsangebot für das Umland könne der Individualverkehr reduziert werden.