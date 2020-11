CDU will Gratisparken in Ravensburg verlängern

Nach einer Infektion einer Erzieherin des Kindergartens Josefsberg sind derzeit insgesamt 13 Kinder und sieben Erzieherinnen in Quarantäne. Zwei Krippengruppen mit insgesamt 20 Kindern bleiben daher bis Freitag geschlossen, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Zu den restlichen drei Gruppen des Kindergartens mit insgesamt 75 Kindern habe kein Kontakt bestanden, so dass der Regelbetrieb weitergeführt werden könne. Auch Geschwisterkinder von Kindern in Quarantäne dürfen den Kindergarten nach den aktuellen ...