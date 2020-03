CDU-Stadtrat beklagt „Sporthallennotstand“

Einen „Sporthallennotstand“ in Ravensburg hat CDU-Stadtrat und Sportverbandsvorsitzender Rolf Engler ausgemacht. Von der Verwaltung fordert er jetzt Maßnahmen zur Behebung der Misere und einen konkreten Zeitplan.

Engler treibt nach wie vor um, dass die Stadt den ursprünglich geplanten Bau einer dreiteiligen Sporthalle in Rechenwiesen komplett storniert hat, nachdem die erhofften Zuschüsse aus Berlin ausgeblieben sind (die SZ berichtete). Darüber hinaus passiere aber auch an der Turnhalle der Gymnasien nichts, kritisiert der CDU-Mann – und das, obwohl der Gemeinderat für Sanierungsmaßnahmen Geld im städtischen Haushalt eingeplant habe. Ein undichtes Hallendach und eine marode Infrastruktur hätten „starke Einschränkungen“ bei der Nutzung der Gymansiumshalle zur Folge, so Engler.

Die Verwaltung hat er aufgefordert, Kosten und Zeitplan für eine Sanierung der Halle mit einem späteren Anbau (Variante eins) und für eine sofortige Generalsanierung mit Anbau (Variante zwei) gegenüberzustellen und dem Gemeinderat vorzulegen.