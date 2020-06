CDU sichert Zustimmung für Geh- und Radwegbrücke zu

Für den CDU-Ortsverband Ravensburg und die CDU-Gemeinderatsfraktion steht fest: „Wir brauchen die geplante Geh- und Radwegbrücke über die Wangener Straße unbedingt.“ Bereits zur Kommunalwahl 2019 habe man sich dafür stark gemacht, schreibt Christoph Sitta, Vorsitzender des Ortsverbandes, in einer Pressemitteilung.

Die CDU hält eine Brücke an dieser Stelle für ein sinnvolles und zukunftsorientiertes Bindeglied zwischen den Wohnquartieren, den Bildungseinrichtungen und der Innenstadt. Sie werde dem Mobilitätsverhalten der Menschen gerecht, die vermehrt auf das Fahrrad setzen, so Sitta weiter. CDU-Gemeinderat Frieder Wurm fügt hinzu: „Für das Projekt haben wir einen Grundsatzbeschluss gefasst. Wir befürworten einen Gestaltungswettbewerb, da es sich bei dem geplanten Bauwerk um ein wichtiges Element der Stadtentwicklung in der Östlichen Vorstadt handelt.“ Und der CDU-Fraktionsvorsitzende August Schuler findet: „1,2 Millionen Euro von Bund und Land sind eine gute Nachricht.“ Mit diesem Geld könne die Geh- und Radbrücke geplant und nach Finanzlage der Stadt umgesetzt werden. Schuler weiter: „Gleichzeitig fördern damit Land und Bund eine neue urbane Mobilität für unsere Oststadt-Bewohner.“

Die CDU Ravensburg hofft daher auf eine fraktionsübergreifende Zustimmung zu dem Projekt, wenn im Herbst der Gemeinderat darüber entscheidet.