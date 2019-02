CDU Schmalegg nominiert Bewerber für die Kommunalwahl

Ein dicht gepacktes Programm stand auf der Tagesordnung der Nominierungsversammlung der CDU Schmalegg. Wie die CDU mitteilt, kamen zahlreiche Mitglieder der CDU Schmalegg sowie weitere Gäste in Lala’s Restaurant am Golfplatz zur Wahl der zehn Kandidaten für die Liste der CDU für die Ortschaftsratswahlen in Schmalegg sowie zur Aufstellung von zwei Kandidaten für die Wahl des Gemeinderats in Ravensburg zusammen.

„Wir haben beste Chancen, bei der Ortschaftsratswahl hervorragend abzuschneiden“, betonte Marion Wick, Vorsitzende des CDU Ortsverbandes. Mit vier Frauen und sechs Männern aus unterschiedlichsten Berufen, aus allen Lebensjahrzehnten zwischen U20 und Ü60 und nahezu allen Ortsteilen Schmaleggs kann die CDU nach eigenen Angaben mit einer sehr starken Liste bei der Wahl antreten.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde nominierten die wahlberechtigten CDU-Mitglieder laut Mitteilung folgende Kandidaten für die Ortschaftsratswahlen in Schmalegg:

1. Alexandra Adler (36), Landwirtin, Schmalegg-Trutzenweiler; 2. Hugo Adler (66), Geschäftsführer, Schmalegg-Okatreute; 3. Lena Bentele (18), Auszubildende zur Industriekauffrau, Schmalegg-Geratsberg; 4. Daniel Burkhart (39), Landwirtschaftsmeister, Schmalegg-Bernhofen; 5. Julia Cacciatore (33), Raumausstatterin, Schmalegg; 6. Daniel Denzler (38), Dipl.-Bauingenieur, Schmalegg; 7. Andrea Müller (27), Betriebswirtin, Schmalegg; 8. Jürgen Port (48), Geschäftsführer, Schmalegg-Hagenbach; 9. Georg Wegele (57), Marketingleiter, Schmalegg; 10. Hans-Peter Zimmermann (62), Software-Ingenieur, Schmalegg.

Hugo Adler skizziert Zukunftsthemen

In der Vornominierung für die Gemeinderatswahlen in Ravensburg wurden Hugo Adler und Daniel Denzler gewählt. Die offizielle Tagesordnung zur Nominierung wurde abgerundet durch den Bericht von Hugo Adler „Stadt und Ortschaft im Wandel der Zeit“ und einem Kurzreferat von CDU-Fraktionschef im Gemeinderat August Schuler, MdL zur „Zukunft der Ravensburger Kommunalpolitik“, heißt es weiter. Hugo Adler skizziert demnach in seinem Bericht die Themen, die für die Ortschaft in der gemeinsamen Arbeit im Ortschaftsrat bereits erreicht wurden. Hier seien insbesondere die zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur zu nennen.

Mit Blick in die Zukunft stehen laut Mitteilung unter anderem die Weiterentwicklung der bestehenden Gewerbegebiete, der Neubau des Kindergartens, die aktuellen Planungen für neue Wohngebiete und weitere wichtige Bestandserhaltungsmaßnahmen für Rathaus, Grundschule und der Ringgenburghalle im Vordergrund.